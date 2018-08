Fahndung nach einer mutmaßlichen Diebin in Wien

Die Wiener Polizei such nach einer mutmaßlichen Bankomatkarten-Diebin, die im April einen 71-Jährigen beraubt haben soll.

Ein 71-Jähriger hat während eines Krankenhausaufenthaltes in Wien-Alsergrund eine Frau kennengelernt, die ihm in weiterer Folge die Bankomatkarte gestohlen und damit 1.700 Euro behoben hat. Anschließend war die Täterin nicht mehr erreichbar. Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag ein Foto der Frau und bittet um Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort.