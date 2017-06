Fahndung nach Einbrechern in Wiener Hotels

An zwei Tatorten war ein Mann zugegen, der vorgab, ein Hotelgast zu sein und seine Zutrittskarte verloren zu haben. Mit der Ersatzkarte gelangte er in die betreffenden Zimmer. In den anderen Fällen wurden Handtaschen gestohlen, die Schadenssumme beträgt etwa 15.000 Euro. Bei allen Diebstählen bzw. Einbrüchen war der mutmaßliche Täter ohne Haare im Einsatz, eine zweite Person konnte in einem Fall als Komplize abgelichtet werden. Die Polizei bitten um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort bzw. Identität der Verdächtigen unter 01/31310-57800.

