Fahndung nach Bankomatkarten-Diebstahl in St. Pölten

Ein bisher unbekannter Täter stahl am 22. Juni, in der Zeit zwischen 8:00 und 9:00 Uhr, eine Bankomatkarte aus einer Geldbörse. Das Opfer, eine 51-jährige Frau aus St. Pölten, hatte ihre Handtasche samt Geldbörse in der Garderobe ihrer Arbeitsstelle im Stadtgebiet von St. Pölten abgestellt.

Anschließend begab sich der unbekannte Täter zu einem Bankomat in der Brunngasse im Stadtgebiet von St Pölten und behob gegen 9:15 Uhr damit einen vierstelligen Eurobetrag.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wird nun mit Fotos nach dem unbekannten Täter gesucht.