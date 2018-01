Fahndung: Mutmaßlicher Dieb in Herzogenburg gesucht

Ein bislang unbekannter Täter verübte in der Nacht zum 13. Dezember 2017 mehrere Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet von Herzogenburg. Nachdem er in eine soziale Einrichtung eingebrochen hatte, brach er einen Tresor auf und entwendete aus diesem Bargeld und eine Bankomatkarte. Mit dieser wurde anschließend bei einer in der Nähe befindlichen Bank eine Bargeldbehebung eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrages durchgeführt.

Hinweise an die Polizei Herzogenburg

In derselben Nacht wurden in Herzogenburg zwei weitere Einbrüche in ein Lebensmittelgeschäft verübt, wobei der Täter mehrere Lebensmittel stahl. Der Täter ist rund 1,85 m groß, von normaler Statur und trug eine schwarze Lederjacke sowie eine schwarze Hose, beige Handschuhe und schwarze Wollmütze.

Wer den Mann kennt oder sonstige Hinweise liefern kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Herzogenburg unter der Telefonnummer 059133-3165 melden.