Fahndung: Bankomatkartendieb hob über 3.000 Euro in Wien-Floridsdorf ab

Die Polizei Wien fahndet nach einem Taschendieb, der mit der Bankomatkarte einer 76-Jährigen in Wien-Floridsdorf über 3.000 Euro Bargeld abgehoben hat.

Nach dem Diebstahl der Geldbörse einer 76-jährigen Frau führte der unbekannte Täter am 17. Mai 2018 zwischen 11:05 Uhr und 11:09 Uhr in der Sparkasse in der Frauenstiftgasse in Wien-Floridsdorf vier Behebungen durch. Insgesamt konnte der Mann so 3.100 Euro Bargeld abheben.