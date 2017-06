Facebook-Video: Kanzler Kern gibt Einblick ins Privatleben

Im Wahlkampfvideo wird Kerns Jugend näher beleuchtet, auch Fotos aus seinem Familienalbum, die ihn als Vater von vier Kindern und als Fußballfan zeigen, sind dabei enthalten.

Facebook-Wahlkampfvideo zeigt SPÖ-Chef Kern privat

Die Botschaft des Wahlkampfvideos: “Miteinander kommen wir einfach weiter.” Kern habe sehr früh gelernt, wie wichtig es ist, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf ein gutes Leben haben, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler. “Christian Kern hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, weniger als andere zu haben. Nicht einfach in den nächsten Supermarkt gehen und das Einkaufswagerl nach Herzenslust befüllen zu können, ohne aufs Geld schauen zu müssen. Er weiß um die Probleme, vor denen viele Menschen stehen.”

(Red.)