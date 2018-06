Explosionen in Wien-Favoriten: Lagerhalle stand in Vollbrand

Die Lagerhalle in Wien-Favoriten stand am Donnerstag in Vollbrand. - © Lichtbildstelle/MA 68

Heute gegen sieben Uhr früh wurde die Berufsfeuerwehr Wien über den Notruf 122 zu einem Brand in einem Lager mit Farben und Lösungsmitteln in der Oberlaaer Straße in Wien-Favoriten alarmiert. Eine Lagerhalle stand dabei in Vollbrand, es kam zu kleinen Explosionen.