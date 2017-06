Ex-Skistar Hans Knauß baut Wohnhaus mit 50 Wohnungen in Wien-Donaustadt

Der Ex-Skistar Hans Knauß errichtet ein neues Wohnhaus in Wien-Donaustadt. - © APA (Sujet)

Der ehemalige Skistar Hans Knauß erreichtet in Wien-Donaustadt ein Wohnhaus mit 50 Wohnungen, berichtete das Wirtschaftsmagazin “Gewinn” am Montag. Das Immobilienunternehmen “C&P und Hans Knauß GmbH”, an dem Knauß 15 Prozent hält, plant den Baubeginn für das Jahr 2018.