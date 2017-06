Ex-Künstlerhaus-Mitglieder protestieren gegen “Zerstörung”

Die Kritiker – darunter die ehemaligen Präsidenten Joachim Lothar Gartner und Manfred Nehrer – verweisen in den Presseunterlagen auf einen Bescheid des Bundesdenkmalamts aus dem Jahr 2008, wonach die restlichen historischen Stahltragwerke erhalten bleiben sollen. Im November 2015 habe Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder versprochen, die Ausstellungsflächen in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen und den größten Oberlichtsaal Österreichs wieder herzustellen. Nun sei die Stahl-Glas-Konstruktion zerstört worden, “um ein zusätzliches Geschoß schaffen zu können, damit ohne Rücksicht auf den historischen Bau möglichst viele Nutzflächen lukriert werden können”, wie es in dem Schreiben, das u.a. auch von Ulrike Truger und Ona B sowie den Architekten Martin Kohlbauer und Dimitris Manikas unterschrieben ist, heißt.

“Vereinsvermögen seinem ursprünglichen Zweck entzogen”

“Für uns fühlt es sich so an, als ob unser Vereinsvermögen seinem ursprünglichen Zweck entzogen worden wäre”, so die Künstler. “Es ist viel zerstört worden – nicht nur der Plastikersaal mit der Glasdachkonstruktion und die Nebensäle, auch die funktionierenden Strukturen des Vereins wurden ausgehöhlt und die Kommunikation ist völlig eingeschränkt. Mitgliedern wird bei Klagsandrohung verboten über Vereinsinterna zu sprechen”, heißt es mit Verweis auf die in den Statuten des Künstlerhauses festgeschriebene Meinungsvielfalt.

Hintergrund des Konflikts ist die Ende 2015 beschlossene Neugründung einer Betreibergesellschaft für das Künstlerhaus, an welcher Hans-Peter Haselsteiners Familienprivatstiftung 74 Prozent und das Künstlerhaus die restlichen 26 Prozent hält. So soll die Haselsteiner-Stiftung die Kosten für die geplante Sanierung und Erhaltung des Gebäudes tragen, wofür ein Teil der Fläche für Ausstellungen zur Verfügung steht. Haselsteiner hatte im Zuge der bauMax-Turbulenzen die Kunstsammlung von Firmengründer Karlheinz Essl durch eine Überführung in eine neue Besitzgesellschaft, an der seine Familienstiftung 60 Prozent hält, gesichert. Diese wurde der Albertina kürzlich als Dauerleihgabe übergeben und soll teils im Künstlerhaus präsentiert werden.

Diese Entwicklung bringt nicht nur die nun ausgeschlossenen Künstler auf: Wie am Dienstag bekannt wurde, prüft der Rechnungshof nun die finanzielle Gebarung der Albertina. Anlass dürfte die Übernahme der Sammlung Essl sein. Die im Februar zwischen Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) und Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder fixierten Bedingungen der Essl-Dauerleihgabe bis zum Jahr 2044 sehen unter anderem eine einmalige Übernahme-Unterstützung durch den Bund in der Höhe von einer Million Euro noch im Jahr 2017, sowie ab 2018 jährliche zusätzliche Zuwendungen von 1,1 Mio. Euro vor.

(APA/Red)