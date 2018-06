Ex in Wien-Wieden erschossen: Mann kidnappte zuvor Bekannten

Nachdem, wie bereits berichtet, ein 38-jähriger Tatverdächtiger in der Rienößlgasse zuerst seine Ex-Lebensgefährtin und anschließend sich selbst mit einer Pistole erschossen hatte, meldete sich ein 24-jähriger Mann in einer Polizeiinspektion und konnte weitere Angaben zum Tathergang machen. Am 29. Mai 2018 waren beide Männer, die sich flüchtig kannten, gemeinsam mit einem Auto unterwegs.

38-Jährige bedrohte den Autofahrer

Während der Fahrt zog der 38-Jährige eine Pistole und bedrohte den 24-Jährigen. Der 24-Jährige wurde genötigt, mehrere Orte in Wien anzufahren, unter anderem die Wohnadresse der Ex-Lebensgefährtin. Schließlich musste er den Tatverdächtigen am Tatort aussteigen lassen. Anschließend fuhr der 24-Jährige davon. Nachdem er vom Mord und Selbstmord erfahren hatte, meldete er sich bei der Polizei.