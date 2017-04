Evil Activities am 15. April in der Event Arena Vösendorf

Wir bringen euch die härteste Electronic Dance Music und holen abwechselnd die angesagtesten Hardstyle und Hardcore Acts aus dem In- und Ausland für euch in die Event Arena Vösendorf. Den Beginn macht einer der weltbesten und langjährigsten Hardcore Acts – ladies and gentlemen, please welcome Evil Activities!Evil Activities a.k.a. Kelly van Soest ist einer der größten Namen im Hardcore-Bereich und in Hardstyle-Kreisen auch unter dem Pseudonym “Max Enforcer” bekannt. Er veröffentlichte die drei Künstler-Alben “Dedicated”, “Evilution” und “Extreme Audio”. Sie enthielten Hits wie “Nobody Said It Was Easy”, “Evil Inside” und “Broken”. Weiters hostet er “Extreme Audio”, den # 1 Hardcore Podcast.

Gemeinsam mit MC E-Life spielt er auf Festivals wie Qlimax, EDC, Sensation BLACK, Dominator, Defqon.1 Weekend Festival, Mysteryland, Masters of Hardcore, Decibel Outdoor-Festival und vielen mehr. Dieses Duo sorgt definitiv für Stimmung am Dancefloor!

Evil Activities in der Event Arena Vösendorf

Full Line Up:

EVIL ACTIVITIES

MONCH

NRGIZER

HARDEZ

HARDBEAT CONDUCTOR (Beat Conductor & Tommy Hardbeat)

PROVO & CHOICE

KOPFWERK LIVE ACT

TDN CORE

Hosted by MC CHOICE

Hardfacts

Ticketpreis?

Wann?

15.04.2017, 22:00 – 06:00

Wo?