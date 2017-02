Everyday Raw: Rohkostgenuss mit Super-Food für jeden Tag

Matthew Kenney, Rohkost-Pionier und beliebter Kochbuchautor, verdeutlicht in seinem neuen Werk “Everyday Raw”, dass natürliches Entgiften nicht immer strenges Fasten und Kalorienzählen bedeutet.

Ob Blaubeerpfannkuchen, Knoblauch-Kartoffelpüree mit Rosmarin oder Desserts wie Schoko-Haselnuss-Torte: Kenneys Rohkostkreationen aus frischen, regional und biologisch erzeugten Produkten werden Köstlichkeiten gezaubert, die voller wertvoller Enzyme und Nährstoffe stecken.

Everyday Raw: Gesunder Rohkostgenuss für jeden Tag

Rohkost wird vorzugsweise aus biologisch angebauten, frischen und vollwertigen Zutaten hergestellt, die gleichzeitig nicht über 47 °C erhitzt werden dürfen. Die Rohkost-Bewegung samt sogenannten Superfoods erfreut sich immer mehr Beliebtheit und endet schon längst nicht beim Salat.

In neun unterschiedlichen Kapiteln werden 100 hochwertige Rezepte präsentiert die zeigen, dass Rohkost nicht immer fad schmecken muss. So verrät der weltweit gefragte New Yorker Chefkoch und Restaurantbesitzer g’schmackige Vorspeisen, Aufstriche, Salate, Desserts und Hauptgerichte wie Pizza oder Wraps. Ein weiteres Plus: Viele der Speisen lassen sich schnell und unkompliziert zubereiten und eignen sich perfekt als Snack für’s Büro oder die Uni.

Buchtipp:

Everyday Raw. Köstliche Rohkost für jeden Tag.

Verlag: Narayana Verlag

Autor: Matthew Kenney

ISBN: 978-3-946566-18-2