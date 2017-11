Eventlocation Gösserhalle feierte Eröffnung in Wien-Favoriten

Direkt neben dem Hauptbahnhof Wien in Favoriten gelegen erstrahlt der zum Großteil erhalten gebliebene Backsteinbau „Little Shabby, but Mostly Chic“. Auf einer Gesamtfläche von rund 5.000 Quadratmeter werden hier ab sofort neue Dimensionen am Eventlocation-Himmel geschaffen. Die unterschiedlichen, architektonischen Ausprägungen der insgesamt fünf Haupthallen bieten Auto-Präsentationen, Corporate Events, Weihnachtsfeiern, Start Up-Kongressen, bis hin zu kreativen, kulturellen Veranstaltungen viel Platz und Möglichkeiten.

Gösserhalle wurde eröffnet

Die Gösserhalle diente einst als Lager von Gösser Bier in Wien. Alte Pferdekutschen lieferten die Holzfässer an die Wirtshäuser der Bundeshauptstadt. Heute bieten die fünf Hallen, in der Größe von 200 Quadratmeter bis 1.300 Quadratmeter, Platz für Erlebniswelten.

„Für die nächsten Jahre erwecken wir die alten Gemäuer zum Leben. Die Hallen bieten Raum mit malziger Geschichte und tiefer Patina. Sie schaffen Platz für Kultur und Events fast aller Art“, so Geschäftsführer Emanuel Grasl. „Die Hallen haben jede für sich ihre Besonderheiten und ihren Charme. Vor allem aber auch die Größe ist eine notwendige Bereicherung für Wien, als eine der fünf stärksten Kongressmetropolen der Welt“, so Geschäftsführerin Vera Diechtl.

Das Konzept der neuen Eventlocation in Wien-Favoriten

Fünf Hallen von 200 Quadratmeter bis 1.300 Quadratmeter können unterschiedlich, oder gemeinsam bespielt werden. Die verschiedenen architektonischen Ausprägungen der Hallen machen vieles möglich. Neben den fünf Haupthallen finden sich darüber hinaus ausreichend Nebenräume wie Büroräumlichkeiten, Break Outs und Künstlergarderoben.

Archtrium & Garten

Die zwei großen Backstein-Bögen bilden das Entrée der Gösserhalle. Ein herzliches Willkommen. Der überdachte Außenbereich bietet sich mit seinen 350 Quadratmater und einer Gartenfläche von rund 1.000 Quadratmeter perfekt für Aperitif und get2gethers bei warmen Temperaturen an. Im Winter lässt sich hier auch ein stimmiger Punschempfang perfekt in Szene setzen.

Alte Halle

Das Herzstück der Gösserhalle findet sich gleich im Anschluss an das Archtrium. Auf rund 950 Quadratmeter bietet sich hier die perfekte Bühne und reichlich Platz für Event-Welten. Von Corporate Events, über Kongresse, Tagungen, Feiern, Messen, Theater, Konzerte, Tanz, Lesungen und Performances. Bis zu 700 Personen in Galabestuhlung, oder 1.300 Personen in Theaterbestuhlung sind in der Alten Halle möglich.

Säulenhalle

Sie ist ein Quader mit Säulen. Aufgrund des beachtlichen 14 Meter hohen Stahlbetons und weiteren 900 Quadratmeter lässt diese Halle vieles zu: LKW-Präsentationen, wie auch Filmproduktionen, Showaufzeichnungen, und reichlich andere Arten von Events sind in der Säulenhalle gut aufgehoben.

Werkstatt

Ein Aperitif, sollte dieser nicht im Freien stattfinden können, die Whiskey Lounge nach dem Dinner, ein Break Out Raum, oder ein Privatkonzert. 200 Quadratmeter ummanteln diesen speziellen Raum, der auch individuell eingesetzt werden kann.

Noch mehr Raum

Das Extrazimmer, das Bierdepot und die Disco mit insgesamt 1.600 Quadratmeter bieten weitere Möglichkeiten für die perfekte Inszenierung eines Events.

„Die Gösserhalle ist die neue Location im Zentrum Wiens. Eine Location, die es sich sprichwörtlich hart erarbeitet hat gebraucht zu werden. Ein Ort, der Platz für Erlebnis und Kultur bietet“, so Geschäftsführer Emanuel Grasl.