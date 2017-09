“European Beer Star”: Wiener Brauerei macht Europas bestes Starkbier

Sie sind bei den Brauereien in aller Welt so begehrt wie Michelin-Sterne bei den Gastronomen: Die Auszeichnungen des “European Beer Star”. Über einen großartigen Erfolg darf sich die Brauerei Brew Age aus Wien freuen. Beim European Beer Star 2017 wurde ihr “Eisknacker” mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Ein Erfolg, der umso mehr beeindruckt, da in diesem Jahr die Rekordzahl von 2.151 Bieren aus 46 Ländern eingereicht wurde. Seit 14 Jahren gibt es den Wettbewerb “European Beer Star” der Privaten Brauereien, der sich in dieser Zeit zu einem der begehrtesten Preise der internationalen Brauwelt entwickelt hat und als härtester der Welt gilt.

“Diese Auszeichnung macht uns besonders stolz, denn es haben sich die besten Biere aus aller Welt beworben”, freute sich Johannes Kugler, Braumeister bei Brew Age, bei der Preisverleihung auf der drinktec in München, “ist dieser Preis doch eine überzeugende Bestätigung unserer hohen Qualitätsansprüche”. Bereits im Vorjahr konnte die junge Brauerei die Silbermedaille in der Kategorie “Ultra Strong Beer” ergattern. Die diesjährige Auszeichnung mit Gold unterstreicht deren konstante Entwicklung als fixer Bestandteil in der internationalen Bierlandschaft.