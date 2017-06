Europaweit gesuchter Einbrecher gefasst

Meist stieg der Einbrecher über Fenster in die Häsuer ein. - © LPD Wien

Im Zeitraum von Juli 2015 bis März 2016 ist es in mehreren Wiener Bezirken sowie in Niederösterreich und im Burgenland zu einer Serie von Einbrüchen gekommen. Der Täter fuhr teilweise mit einem gestohlenen Fahrrad an die Tatorte und brach nachts über die Fenster in Wohnungen und Häuser ein.