Europatag in Wien: Jugend soll EU wiederentdecken

“Die EU soll wiederentdeckt werden und das heißt auch, die eigenen Träume zu verwirklichen und Zukunftsperspektiven zu entfalten”, fasste Wolfgang Bogensberger, Teil der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, das Ziel der Kampagne #EUandMe in Wien zusammen.

Durch die auf 18 Monate ausgelegte EU-Informationskampagne sollen junge Europäer in den 28 Mitgliedsstaaten über ihre Chancen informiert und so ihre Begeisterung für die EU entfacht werden. Denn das Angebot der Europäischen Union für junge Menschen sei groß – Reisefreiheit, das Erasmus+-Programm, Hilfe beim Berufseinstieg -, so Bogensberger bei der Präsentation.

Neun Millionen Euro teure Kampagne

Geplant seien Open-Air-Veranstaltungen, ein Wettbewerb für junge Filmregisseure sowie zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten von Kampagnenpartnern. Das Budget für die Kampagne bezifferte eine Sprecherin der EU-Kommission am Dienstag gegenüber mit neun Millionen Euro. Die ersten gezeigten Kurzfilme handeln etwa über Studieren im Ausland, freier Warenverkehr oder fundamentale Grundrechte in der EU.

(APA/red)