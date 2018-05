Europäischer Karlspreis: Wiener Kardinal Schönborn ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung würdigte die Sudetendeutsche Landesmannschaft bei ihrem Pfingsttreffen in Augsburg das Eintreten Schönborns für die europäische Einigung, für Völkerverständigung und die christliche Erneuerung der europäischen Kultur.

Schönborn wurde in Böhmen geboren und stammt aus einer Familie, die selbst vertrieben wurde. Der Europäische Karlspreis erinnert an den böhmischen König und römisch-deutschen Kaiser Karl IV. (1316-1378). Er wird jährlich beim Sudetendeutschen Tag für “Verdienste um eine gerechte Völkerordnung in Mitteleuropa” verliehen.

Der Hohe Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft in Bosnien Herzegowina, Valentin Inzko, gratulierte Schönborn und dankte dem Kardinal für seine Engagement im europäischen Osten und Südosten, insbesondere aber fūr seine, “als Vertriebener besonders glaubwürdigen Gesten der Versöhnung, ohne eine Spur von Verbitterung”. Inzko war 2015 selbst Karlspreisträger der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

APA/red