Europacup-Rückkehr als Minimalziel für Austria Wien

Bei der Austria Wien findet momentan ein großer Umbruch statt: Mit neuer Arena, einer neuen Mannschaft und einem neuen Spielsystem sollen die Violetten endlich nach vorne blicken können.

Gerade durch den Umbruch können die Violetten ihre Leistungsstärke vor dem Auftaktspiel der Zwölferliga am Freitag gegen Wacker Innsbruck aber nicht wirklich einordnen. “Der Verein hat gehandelt. Es sind genug Spieler hier, dass es besser wird als letzte Saison”, sagte Alexander Grünwald eine Woche vor dem Start in die neue Ära. Der Kapitän ist das letzte Überbleibsel jenes Teams, das Salzburg vor fünf Jahren als bis dato letzte Mannschaft den Meistertitel in der Bundesliga verwehrte. Seither herrscht bei der Austria ein Auf und Ab. Zuletzt ging es vermehrt abwärts. Thomas Letsch lebt deshalb lieber in der Gegenwart.