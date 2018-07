EU-Wahl: Vilimsky fordert Rücktritt von "torkelndem Juncker" vor der Wahl

In den vergangenen Jahren “habe es eine Reihe von offensichtlichen Alkoholproblemen gegeben, die immer wieder zu einer Serie peinlicher Videos geführt habe”, heißt es in der Aussendung Vilimskys weiter. Mit dem Auftritt Junckers am Mittwoch “sei ein Punkt erreicht, bei dem man nicht mehr einfach zur Tagesordnung übergehen könne”. Der FPÖ-Generalsekretär fordert: “Juncker möge seinen Sessel in der Kommission räumen und das rasch.”

Juncker torkelte wegen Ischias-Problemen

In Junckers Umfeld in Brüssel wurde am Freitag darauf verwiesen, dass der luxemburgische Spitzenpolitiker schon häufiger auf Rückenprobleme verwiesen habe, die ihm das Gehen erschwerten. Der Kommissionspräsident sei am Mittwoch von einer besonders schmerzhaften Ischias-Attacke geplagt worden, hieß es.

