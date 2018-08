EU-Ministertreffen: Platzverbote in der Wiener Innenstadt und im 22. Bezirk

Am Donnerstag kommt es in Wien zu Platzsperren.

Am 30. und 31. August findet in Wien ein informelles Treffen der EU-Minister statt. Daher kommt es rund um das Austria Center Vienna und in Bereichen der Wiener Innenstadt zu Platzsperren.

Die Verteidigungsminister der EU-Staaten beraten am Mittwoch und Donnerstag in Wien darüber, wie die Europäische Union in verteidigungspolitischen Fragen handlungsfähiger werden kann. Dabei geht es um bessere Kooperation innerhalb der EU und mit Südosteuropa sowie die entsprechende Finanzierung dafür. Österreich will außerdem über das Modell der Assistenzeinsätze für den EU-Außengrenzschutz sprechen.

Informelles Minister-Treffen in Wien Das informelle Treffen, an dem 22 Minister teilnehmen werden – der Rest lässt sich etwa durch Staatssekretäre vertreten – beginnt am Mittwochabend mit der Begrüßung durch Kunasek und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sowie einer Führung durch die Sammlung des Heeresgeschichtlichen Museums. Noch vor dem Beginn des Ministerrates wird Mogherini mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammentreffen. Thema des Abends ist Südosteuropa -wie die Westbalkan-Staaten an die EU herangeführt werden können und was verteidigungspolitisch dazu beigetragen werden kann. Die Beratungen am Donnerstag finden dann im Austria Center Vienna statt.

Platzsperren in Wien im Überblick Wie die Wiener Polizei in einer Verordnung mitteilte, kommt es am Donnerstag, den 30. August 2018, ab 6.30 Uhr zu einer Sperre im Bereich des Austria Center Vienna im 22. Bezirk.

Auch in der Wiener Innenstadt kommt es zu einem Platzverbot. Rund um die Wiener Hofburg tritt das Betretungsverbot ab 11.30 Uhr ein. Am Abend kommt es dann im bereich der Löwelstraße, dem Ballhausplatz und der Abraham a Sancta-Clara-Gasse zu einem Betretungsverbot.

Im Bereich des Heeresgeschichtlichen Museums ist am Mittwochabend laut Polizei mit kurzfristigen Verkehrsanhaltungen zu rechnen.

Verstärkte Luftraumüberwachung über Wien Das Österreichische Bundesheer wird anlässlich des informellen Verteidigungs- und dem direkt darauffolgenden (ab Donnerstagmittag) Außenministerrat den Luftraum über Wien verstärkt überwachen. Über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlandes wird daher ein Flugbeschränkungsgebiet errichtet. Im Einsatz seien mehr als 900 Soldaten mit 24 “Militärluftfahrzeugen”.