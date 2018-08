Essverbot in der U6: Viele Wiener haben bereits abgestimmt

Eine Abstimmung der Wiener Linien zum Essverbot in der U6 ist gut aufgenommen worden. Bereits gebe es Teilnehmer " im hohen fünfstelligen Bereich".

Die Wiener Linien lassen derzeit abstimmen, welche Speisen künftig auf der U-Bahn-Linie U6 verboten sein sollen. Am Sonntag endet das Voting. Bis spätestens Anfang September, dem anvisierten Beginn des Testversuchs, soll dann endgültig geklärt sein, was noch in den Zügen verspeist werden darf. Gestraft wird zumindest in der ersten Phase aber nicht.