Frau tot bei Hochhaus-Brand am Wiener Rennbahnweg geborgen

In der Nacht auf heute kam es am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Frau nur noch tot geborgen werden konnte.

Die leblose 68-Jährige wurde von der Berufsfeuerwehr Wien beim Einsatz in einer Wohnung im 6. Stock eines 10-stöckigen Wohnhauses am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt entdeckt.

Die Feuerwehr wurde nach Mitternacht alarmiert und rief Alarmstufe 2 aus – ein Standardvorgang bei einem Brandalarm in einem Hochhaus. Die Einsatzkräfte brachen die Tür zur stark verrauchten Wohnung auf und fanden die Frau leblos am Boden. Sie wurde ins Stiegenhaus gebracht und dort versucht wiederzubeleben. Leider erfolglos.