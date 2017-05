Eskalation in Fitnessstudio in Meidling: Mit Pfefferspray gegen Kampfsportler

Mit einem Pfeffeerspray wehrten die Polizisten den aggressiven Mann ab - © APA (Sujet)

Am Dienstag erhielten Beamte des koordinierten fremdenpolizeilichen Dienstes (KFD) des Stadtpolizeikommandos Meidling einen Hinweis, dass sich ein Mann, gegen den eine Festnahmeanordnung der Fremdenbehörde besteht, in einem Fitnessstudio in Meidling aufhalten soll.