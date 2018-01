eServices: Diese Amtswege kann man in Wien bereits online erledigen

Einige Amtswege lassen sich in Wien bereits ganz einfach online erledigen - © Pixabay (Sujet)

Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny äußerte sich positiv dazu, dass die Regierung durch die Digitalisierung von Behördenwegen den Alltag der Bürger nun auch bundesweit erleichtern will. In diesem Zusammenhang verwies er in einer Aussendung darauf, welche Amtswege man in Wien bereits bequem digital erledigen kann.