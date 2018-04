ESC: Cesár Sampson im “Frühstück bei mir”: “Habe keine Versagensängste”

Einen Sieg beim Eurovision Song Contest strebt er nicht direkt an: “Das ist ein abstraktes Ziel. Mein Herz hat andere Definitionen von Sieg im Leben als einen Einser neben dem Ranking stehen zu haben. Ich kann Dritter geworden sein und es war genau das Richtige in dem Moment.”

Cesár Sampson: “Ich habe keine Versagensängste”

Der 34-Jährige sieht auch den Auftrag bei seinem Auftritt anders als viele Song Contest-Kandidaten davor: “Ich weiß, wie das Gefühl ist ‚in sich‘ zu sein auf der Bühne, komplett im Flow. So ein Gefühl hat ein Musiker in zwei Situationen: wenn er ein Lied schreibt und die Komposition fließt aus ihm heraus, oder auf der Bühne, wenn er genau weiß, was er jetzt zu singen hat. Es ist eine Art Vollendung, die man nach außen trägt. Das ist ein einzigartiger und sehr seltener Moment. Wenn mir das gelingt, dann werde ich das Publikum bewegen und gut abschneiden.” Auf jeden Fall geht er selbstbewusst ins Rennen: “Ich habe keine Versagensängste. Ich weiß, wer ich bin und wer ich sein kann. Ob ich es sein werde, werden wir herausfinden.”

Über seine Kindheit