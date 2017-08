Erstmals Gourmet-Abende auf der Wiener Wiesn

„Genuss wird am Wiener Wiesn-Fest seit jeher großgeschrieben“ verrät Christian Feldhofer, Geschäftsführer des Wiener Wiesn-Festes. „Denn wie könnte man österreichisches Brauchtum und Tradition feiern, ohne dabei an die kulinarische Seite unseres Landes zu denken.“ Für die Gourmets und Feinspitze unter den Wiesn-Fest Gästen hat sich die Geschäftsführung dieses Jahr daher etwas ganz Besonders einfallen lassen.

Gourmet-Abende als Highlights auf der Wiener Wiesn

„An zwei einzigartigen Genuss-Abenden werden wir im WienWein Winzerstadl die österreichische Ess-Kultur gebührend feiern. Menüfolgen der Spitzenklasse, fabelhafte Weine und die traditionelle Wiesn-Gaudi treffen sich hier zu einem kulinarischen Stelldichein“, freut sich Claudia Wiesner, Geschäftsführerin des Wiener Wiesn-Festes, jetzt schon über eines der Highlights des aktuellen Wiesn-Jahres.

Der erste der beiden außergewöhnlichen Genuss-Abende steht ganz im Zeichen der Rose: So wird der Gaumen am 26. September von einem der ausdrucksvollsten Weine Europas – dem Klöcher Traminer – verwöhnt. Passend zur Weinbegleitung der Klöcher Winzer sorgt Haubenkoch Hannes Pusswald mit einer eigens für diesen Anlass kreierten Menüfolge für kulinarische Hochgefühle. Zum Gaumenschmauß gesellt sich an diesem Abend mit einer Trachtenmodenschau des Wiener Wiesn-Fest Partners „Sportalm“ auch noch ein wahrer Augenschmaus.

Bereits eine Woche später, am 3. Oktober, erwartet Kulinarik-Liebhaber eine Genuss-Premiere der besonderen Art: Erstmals werden die renommiertesten Weingüter der Stadt Wien gemeinsam durch eine Weinverkostung führen. Die berühmten sechs – das sind die Weingüter Edlmoser, Christ, Wieninger, Mayer, Cobenzl und Fuhrgassl-Huber, die sich 2006 zur Winzergruppe WienWein zusammengeschlossen haben und dieses Jahr auch als Namensgeber für das WienWein Winzerstadl fungieren. Das Team der „Glorreichen Sieben aus Wien“ komplettiert Starkoch Robert Letz, der für die Gäste des Abends nur die besten, kulinarischen Leckerbissen aus den Töpfen zaubert.

Gourmet Programm & Wiesn-Gaudi vereint

Der Einlass für die beiden Gourmet-Abende startet jeweils um 18 Uhr, von 19.00 bis 21.30 Uhr wird die Speisenfolge mit Weinbegleitung serviert. Ab 21.30 Uhr folgt dann die bewährte Wiener Wiesn-Fest Hüttengaudi mit stimmungsvoller Live-Musik. Kulinarik-Liebhaber, die jetzt schon auf den Geschmack gekommen sind, können sich ihren Sitzplatz zum Einzelpreis von € 89.- (Eintritt inkl. Wein- und Speisenbegleitung) für die Gourmetabende ab sofort reservieren.