Erstmals Geschlechterduell der österreichischen Schachspieler im Wiener Europahaus

Ab 20. Juli findet im Europahaus Wien eine Woche lang die Staatsmeisterschaft der besten Schachspieler Österreichs statt, wo erstmals auch in eine allgemeinen Gruppe Damen gegen Herren antreten.

Von den Teilnehmern wird an den zehn Turniertagen einiges an mentaler Stärke und Kondition abverlangt. Denn die Top-Schachspieler werden gleich in drei Kategorien ermittelt: Standard-, Schnell- und Blitz-Schach. Turnierdirektor Johann Pöcksteiner: “Wir suchen die Blitzgneißer Österreichs: Die langsamen, die mittelschnellen und die pfeilschnellen.” Hat im Standard-Schach jeder Spieler 120 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug in jeder Partie Zeit, sind es im Blitz-Schach ganze drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug.