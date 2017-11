Erstes “Wiener Adventschiff” legt vor Weihnachten jeden Samstag ab

Vier Mal täglich an jedem Samstag im Advent, lädt das mit Weihnachtsschmuck prächtig verzierte Ausflugsschiff “Wien” ein, von 25. November bis 23. Dezember 2017 einen stimmungsvollen winterlichen Samstagnachmittag auf der Donau zu erleben. Blechbläser begrüßen die Gäste bereits beim Einstieg aufs Schiff, inmitten des Stadtzentrums bei der Schiffstation City am Schwedenplatz.

Vom Schwedenplatz aus mit der DDSG Blue Danube ablegen

Mit festlichen Tönen stimmen Sie das Publikum auf die schönste Zeit des Jahres ein. Duftender Punsch, Glühwein, heiße Erdäpfelspalten und knusprige Maroni wärmen die Finger und die Herzen, während man am Freideck auch in der kalten Jahreszeit Wien vom Wasser aus erleben kann. Im wohlig warm beheizten Inneren des Schiffes verwöhnt die Restaurantcrew die Passagiere auf Wunsch mit weihnachtlichen Leckerbissen wie einer traditionellen Erbsenrahmsuppe mit Würstelscheiben, einer Advent-Brettljause oder einem saftigen Apfelstrudel mit köstlichem Kakao oder Kaffee dazu. Während der Fahrt ziehen die Sehenswürdigkeiten der Stadt wie die Urania Sternwarte, der Ringturm, das Zaha-Hadid-Haus oder die Roßauer Kaserne an den Passagieren vorbei. Ein Adventsamstag auf der “Wien” macht das Warten aufs Christkind für Groß und Klein zum Vergnügen und bringt weihnachtlichen Zauber auf die Donau.

Fahrtzeiten und Fahrtinfos des Wiener Adventschiffs

Das “Wiener Adventschiff” legt an den Adventsamstagen von 25. November 2017 bis 23. Dezember 2017 vier Mal pro Tag zum weihnachtlichen “City Cruise” bei der Schiffstation City am Schwedenplatz (Franz Josefs Kai 2, 1010 Wien) ab.

Fahrt 1: 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr

Fahrt 2: 12:30 Uhr bis 13:45 Uhr

Fahrt 3: 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Fahrt 4: 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr

Tickets sind zum Preis von EUR 29 (Erwachsene) bzw. EUR 14,50 (Kinder von 6-15 Jahren) erhältlich: online unter www.ddsg-blue-danube.at, per E-Mail an info@ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter +43 1 588 80. Kinder bis 6 Jahre fahren gratis. Im Fahrtpreis inbegriffen ist ein Bon für Punsch (auch alkoholfrei) oder Glühwein und Maroni oder Erdäpfelspalten, weitere weihnachtliche Leckereien bietet die Bordgastronomie kostenpflichtig an.

DDSG Blue Danube – Glücksmomente am Schiff

Die DDSG Blue Danube ist das größte Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs und verfügt über die größte Kompetenz auf der Österreichischen Donau. Mit rund 70 MitarbeiterInnen und sechs Schiffen auf der Donau wird nicht nur die Linienschifffahrt in Wien und der Wachau betrieben, sondern auch mit mehr als 200 Themenfahrten für abendlichen Spaß und Unterhaltung gesorgt. Um auch in Zukunft den hohen Standard der nautischen MitarbeiterInnen gewährleisten zu können, bildet die DDSG Blue Danube laufend 15 Lehrlinge im Berufsbild Binnenschiffer aus. Als operativer Partner der Central Danube stellt die DDSG Blue Danube die Betriebsleitung und die nautische Besatzung für die beiden Twin City Liner und unterstützt im Ticketing und Vertrieb.

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH betreibt als eines der Nachfolgeunternehmen der früheren Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft seit 1996 die Personenschifffahrt in Wien und der Wachau. Das Unternehmen befindet sich jeweils zu 50 Prozent im Eigentum der Verkehrsbüro-Group und dem Hafen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding.

