Erstes Bürgermeister-Treffen: So lief Michael Häupls Besuch in Berlin

Bürgermeister Häupl war Dienstag und Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch bei seinem Amtskollegen in Berlin. Es war das erste bilaterale Treffen der zwei größten deutschsprachigen Städte.

Häupl und Müller nahmen an einer Podiumsdiskussion zum Thema “Start Up Europa! Die Zukunft Europas wird in den Städten gestaltet” teil.Dabei wurden Potentiale und Herausforderungen der Start-up-Szene in europäischen Metropolen besprochen.

Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch des Einstein-Zentrums für Digitale Zukunft am Robert-Koch-Forum sowie der Besuch des EUREF Campus.