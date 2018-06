Erster Spatenstich: Wohnbauprojekt “sirius” in Wiener Seestadt wird gebaut

Bürgermeister Michael Ludwig nahm am Freitag den Spatenstich vor - © C. Jobst/PID

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig führte am Freitag den ersten Spatenstich zum Bau von “sirius” in der Seestadt-Aspern aus. Das futuristische Gebäude vom norwegischen Architekturbüro Helen & Hard soll 140 Apartments für Universitätsprofessoren sowie 113 Eigentumswohnungen an die Janis-Joplin-Promenade bringen. 2019 soll der Bau fertig sein.