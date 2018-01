Erste rein vegane Anker-Filiale am Wiener Stephansplatz eröffnet

Nach dem dreitägigen veganen Pop-Up Store in der Wiener Mariahilfer Straße im November 2017 ist die Nachfrage vieler – nicht nur veganer, Kunden stark angestiegen, heißt es per Aussendung am Dienstag. Darum entschied sich Anker die Filiale in der U-Bahn-Passage Stephansplatz in eine rein vegane Filiale umzuwandeln. Die Kunden können in der grün-gefärbten Filiale nun über 50 vegane Produkte erwerben – einige davon wurden neu entwickelt und werden nun in der veganen Bäckerei-Filiale präsentiert. Sämtliche tierische Produkte wie Butter, Ei oder Milch wurden ausgelistet. Zum Kaffee wird Sojamilch serviert, das Laugenstangerl ist mit veganem Käse belegt.

“Für Anker sind die Bedürfnisse unserer KundInnen, wie auch aktuelle Ernährungstrends, die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Das zahlreiche, positive Feedback hat uns darin bestärkt, dem veganen Ernährungstrend bei Anker eine größere Bedeutung zu geben. Eine eigene vegane Filiale ist daher nur eine logische Weiterentwicklung unserer bisherigen Bemühungen in diese Richtung”, so Lydia Gepp, Geschäftsführerin Ankerbrot, über das vegane Engagement des Wiener Traditionsunternehmens.

Öffnungszeiten der vegangen Anker-Filiale am Stephansplatz: Montag bis Freitag, 5 bis 19 Uhr. Weitere vegane Filialen sind derzeit nicht geplant.

(Red.)