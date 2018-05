Erste rein englischsprachige Schauspielschule in Wien gegründet

Die Schauspielschule eröffnet im September. / Symbolbild - © APA/BRINKHOFF MÖGENBURG

Als erste rein englischsprachige Schauspielschule können sich Interessierte ab September in der Vienna’s English Theatre (VETA) in Wien ausbilden lassen. Die Aufnahmeprüfungen der Schauspielschule starten schon am 18. Juni und am 1. September, während das Studienjahr am 17. September beginnt.