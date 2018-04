Erste Liga LIVE: TSV Hartberg gegen WSG Wattens im Ticker

Hartberg ist gut in Form und steht derzeit bei vier Siegen in Serie. Als derzeit Zweiter dürfen sie sich berechtige Hoffnungen machen, nächstes Jahr in die Bundesliga aufzusteigen. Doch dafür müssen sie noch einige Aufgaben bewältigen. Eine davon ist der WSG Wattens, der gegen Blau Weiß Linz und FAC gegen die Relegation kämpft.

Am Dienstag hatte die WSG Wattens ihr Nachtragsspiel gegen die Floridsdorfer mit 0:0 beendet. Nach zwei englischen Wochen sind die Kräfte bei den Tirolern auch ein wenig knapp. Zum zweiten Mal in Folge müssen sie auswärts antreten, noch daz ubei einer Mannschaft, die oben mitspielt. Das wissen die Wattener und wollen das letzte Saisonviertel möglichst positiv starten. Ein 0:0 wie gegen den FAC wäre diesmal schon ein durchaus achtbarer Erfolg. Die Statistik der letzen direkten Duelle spricht eine klare Sprache und würde einen Sieg der Hartberger nahelegen. Drei Siege stehen allein in dieser Saison auf der Habenseite.