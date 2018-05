Erste Liga LIVE: TSV Hartberg gegen FC Blau Weiß Linz

Viele Hartberger dürften sich vergangenes Wochenende gefragt haben, was da alles verkehrt laufen konnte: Die Steirer führten bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 beim FC Liefering, ehe man noch in Hälfte eins den Anschlusstreffer hinnehmen musste. In der 89. Minute kam dann Patson Daka zum Zuge und zerstörte die Wünsche des TSV, etwas Zählbares mitnehmen zu können und der TSV verlor mit 2:3. Ungewollt machten die Mannen unter Coach Christian Ilzer somit das Rennen um Tabellenplatz zwei wieder spannend, Verfolger Ried steht nur einen Zähler hinter den Hartbergern und lauert auf einen erneuten Fauxpas.

Ob dieser der Heimelf heute unterläuft? Zu Gast ist Blau Weiß Linz und die Oberösterreicher unter Trainer Thomas Sageder haben alles andere als einen (positiven) Lauf: Seit mittlerweile sechs Matches sind die Blau-Weißen ohne dreifachen Punkterfolg, einzig für einen Zähler reichte es in diesem Zeitraum bei einem torlosen Remis in Liefering in der 30. Runde. Bei zehn Punkten Rückstand auf Platz acht dürfte es in den verbleibenden Spielen nach oben um nichts mehr gehen – nach unten ist es jedoch knapper: Vier Punkte Vorsprung auf den FAC sind nicht die Welt – können die Linzer heute mal wieder voll anschreiben?