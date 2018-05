Erste Liga LIVE: SC Wiener Neustadt gegen Kapfenberger SV im Ticker

Gegen die Falken ist man seit sechs Spielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden), zuletzt gab es ein torloses Unentschieden in Kapfenberg. In der 15. Runde konnte man klar mit 4:2 gewinnen, beim ersten Aufeinandertreffen in der Saison gab es aber ebenfalls keine Tore.

Über dem Kapfenberger SV schwebt natürlich die Wolke der nicht erhaltenen Lizenz, man hofft nun diese in zweiter Instanz zu bekommen, es wäre nicht das erste Mal. Sportlich gesehen lief es für die Obersteirer in letzter Zeit durchwachsen, aus den letzten fünf Partien konnte man nur sieben Punkte holen.

Gegen Wr. Neustadt will man heute mit der bekannten Kopfballstärke bestehen und setzt auch auf Torjäger Rangel, der mit neun Treffern die meisten im Kapfenberger Dress erzielt hat. Dem gegenüber steht aber Wr. Neustadts Tormaschine Hamdi Salihi mit 20 Toren.