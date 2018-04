Erste Liga LIVE: FC Liefering gegen Kapfenberger SV im Ticker

Mit elf Punkten im neuen Jahr liegt FC Liefering in der Frühjahrstabelle auf Rang drei. In den bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison gab es jeweils Siege für die Lieferinger, das letzte Aufeinandertreffen in Kapfenberg endete sogar mit einem 5:0 Schützenfest.

Trainer Gerhard Struber will heute diese Bilanz verteidigen. “Wir haben uns diese Woche voll auf unsere Prinzipien konzentriert und möchten gegen Kapfenberg an die Leistung aus dem Wiener Neustadt-Spiel anknüpfen”, so der 41-Jährige.

Für den KSV läuft es im Frühjahr alles andere als rund, zuletzt konnte man aber immerhin dem ehemaligen Tabellenführenden Ried ein torloses Remis abringen. Der Abstand auf das Schlusslicht FAC beträgt nur mehr sieben Punkte.