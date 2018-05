Erste Acts für das Waves Vienna 2018 im Wiener WUK bekannt

Das Vienna Waves Festival findet im Wiener WUK statt. - © APA (Sujet)

Für das Waves Vienna 2018, das von 27. bis 29. September in Wien stattfindet, wurden erste Acts bekanntgegeben. U.a. werden heimische Künstler wie Dives, Teresa Rotschopf und Mile Me Deaf zu sehen sein. Aber auch internationale Talente werden bei dem Festival vertreten sein. Angekündigt wurden bereits The Go! Team aus Großbritannien und A Tale of Golden Keys aus Deutschland.