Eröffnung des 63. ESC in Lissabon mit Blauem Teppich

Auch Österreichs ESC-Hoffnung Cesar Sampson fand sich vor dem futuristischen MAAT-Museum am Tejo ein. Das erst Ende 2016 eröffnete Museum für Kunst, Architektur und Technologie diente als Designkulisse für den Auftrieb der heurigen Song-Contest-Stars für die Presse und Fans, bevor es dann zur eigentlichen Zeremonie im nahe gelegenen Elektrizitätsmuseum ging.

63. Song Contest: Die ESC-Woche wurde mit Blauem Teppich eingeläutet

Der meeresblaue Teppich passte bei strahlendem Sonnenschein dabei mustergültig zum heurigen maritimen Motto des ESC “All Aboard!”. Dazu haben die Verantwortlichen heuer insgesamt 13 verschiedene Sujets entworfen, die ebenfalls an die Seefahrertradition der Hafenstadt Lissabon erinnern sollen und von Meeresschnecke über Seeigel bis zu Qualle reichen. Diese finden sich in der gesamten Stadt verteilt – nebst einer Plakattranche, die mit Sprüchen wie “Smoke Curtains, Red Curtains and Final Curtains. All Aboard!” für das Megaevent in der Stadt werben. Schließlich richtet Portugal heuer doch erstmals die größte Musikshow der Welt aus, nachdem 2017 in Kiew Salvador Sobral mit “Amar Pelos Dois” nach 48 erfolglosen Antritten den portugiesischen Sieg einfuhr.

Nun versammelt sich Europas Popgemeinde also in der Altice Arena – einer muschelartigen Mehrzweckhalle am Ufer des Tejo, die bei Konzerten bis zu 20.000 Menschen Platz bietet. In diese Anlage hat Florian Wieder, der einst bereits für die Bühne beim Wiener Song Contest 2015 verantwortlich zeichnete, eine Stage bauen lassen, die gänzlich auf LEDs und Projektionen verzichtet – zurück zum kostengünstigeren Analogen lautet hier das Motto.

Österreich mit Cesar Sampson im 1. Halbfinale des ESC 2018

Und auf dieser Bühne wird es morgen, Dienstagabend, bereits ernst für Österreichs Kandidat Cesar Sampson, der im 1. Halbfinale gegen 18 Nationen um eines der begehrten zehn Finaltickets antritt. Die vergangene Woche in Lissabon bestand für den gebürtigen Linzer noch vornehmlich aus Proben und den unzähligen Sideevents des Bewerbs. So traf sich der 34-jährige Sampson etwa mit seinem deutschen Kollegen Michael Schulte oder der Schweizer Gruppe ZiBBZ zum Pressetermin, um neben Interviews auch gemeinsam zu jammen oder performte seinen ESC-Beitrag “Nobody But You” auf der Party der israelischen Delegation im Cineteatro Capitolio.

Jetzt ist aber Schluss mit lustig – genau genommen bereits heute, Montag, Abend, muss Sampson doch wie seine Kollegen des 1. Halbfinales bereits zum Juryfinale antreten. Für die internationalen Expertengremien in den jeweiligen Teilnehmerländern – deren Votum 50 Prozent zum Endergebnis neben den Publikumsstimmen beiträgt – wird die gesamte Show als Generalprobe bereits einen Tag zuvor durchgespielt. Da heißt es also bereits nicht patzen, um mit neun weiteren Ländern ins Große Finale am 12. Mai einzuziehen.

Wer es aber nicht persönlich nach Lissabon schafft oder sich die bis zu 299 Euro teuren Tickets für die Shows sparen möchte, für den überträgt wieder der ORF die Veranstaltung. Los geht es am morgigen Dienstag (8. Mai) mit der Vorsendung “Mr. Song Contest proudly presents” ab 20.15 Uhr auf ORF eins. ESC-Urgestein Andi Knoll, der heuer das 18. Mal den Bewerb kommentiert, stellt seine Favoriten vor, und um 21 Uhr startet dann das Österreich-Halbfinale. Am 10. Mai gibt es die zweite Ausgabe von “Mr. Song Contest proudly presents” – und das zweite Halbfinale. Dieses Schema wird dann am 12. Mai mit Nr. 3 und dem großen Finale vollendet, das ab 21 Uhr zu sehen ist.

(APA/Red)