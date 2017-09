Erntedankfest 2017 im Wiener Augarten am 9. und 10. September

Am 9. und 10. September wird in Wien das Erntedankfest gefeiert. - © Harald Klemm

Am 9. und 10. September findet das 17. Erntedankfest im Wiener Augarten statt. Unter dem Motto “Von daheim schmeckt´s am besten!” bringt die Österreichische Jungbauernschaft die Lust aufs Land direkt in die Bundeshauptstadt.