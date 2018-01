Erneuter Besucherrekord des Wiener Haus des Meeres im Jahr 2017

Im Haus des Meeres wurde erneut ein Besucherrekord verzeichnet. - © APA (Sujet)

Zum elften Mal in Folge hat das Haus des Meeres 2017 einen Besucherrekord erzielt. Über 600.000 Gäste konnte der Wiener Aqua-Zoo erstmals in einem Jahr begrüßen, heißt es per Aussendung am Dienstag. Mit 635.363 Besuchen konnte das Ergebnis des Vorjahres um neun Prozent übertroffen werden. Noch vor zehn Jahren konnte man lediglich 260.000 Besucher anlocken.