Erneut Giftköder-Alarm in Wien: Attacken auf Hunde in Floridsdorf und Favoriten

In Wien kam es erneut zu Giftköder-Attacken auf Hunde. - © pixabay.com (Sujet)

Am Wochenende wurde in einer Hundezone in Floridsdorf Rattengift entdeckt, einige Tage zuvor verstarb ein Vierbeiner in Favoriten an Blaukorn. Die Tierfreunde Österreich rufen zu erhöhter Vorsicht auf.