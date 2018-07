Erneut Fahnen am Wiener “Campus der Religionen” heruntergerissen

Am Wiener “Campus der Religionen” in der Seestadt Aspern ist es erneut zu einem Vandalenakt gekommen. Zum wiederholten Mal wurde auf dem Areal, wo derzeit Fahnen auf das noch in Planung befindliche interreligiöse Bauprojekt hinweisen, die Fahne der Israelitischen Kultusgemeinde von Unbekannten heruntergerissen und entwendet, teilte Kathpress am Dienstag mit.

Erneuter Vandalenakt am Wiener “Campus der Religionen”

Diesmal sei auch die Fahne der Neuapostolischen Kirche Ziel der Aggression gewesen. Erst kurz davor war laut Kathpress die im Mai zerstörte Fahne der Israelitischen Kultusgemeinde wieder gehisst worden. Über den erneuten Vorfall, zu dem es bereits am 4. Juli gekommen sei, seien Verfassungsschutz und Polizei informiert worden, Ermittlungen zur Ergreifung der Täter liefen. Vertreter der Religionen und der Konfessionen verurteilten zusammen mit dem katholischen Wiener Bischofsvikar Dariusz Schutzki die neuerliche Zerstörung, die sich “bewusst gegen den gemeinsamen Dialog und die Offenheit der Religionen und Kulturen von Wien” richte.

