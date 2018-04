Erlebnisreise durch das Marchfeld: Top-Events im Mai

Die LEADER Region Marchfeld ist bekannt durch regionale Produkte wie Spargel und frisches Gemüse. Auch als Ausflugsziel, ist das Marchfeld eine sehenswerte Region. Ob zur Erholung in den Marchauer und im Nationalpark Donau-Auen oder den Besuch der Schlösser im Marchfelder Schlösserreich. Diese Top-Events bringen die Region jedem Besucher näher.

Marchfelderdorf Am Hof in Wien

Das Programm startet am 9.Mai in Wien. Ein buntes Programm bietet den Besuchern beim Marchfeldtag Am Hof (1.Bezirk) einen Einblick in die Weinviertler Tourismusregion. Bereits ab 11 Uhr sind die Gäste in der Bundeshauptstadt herzlich zum “Marchfeldtag” eingeladen. Das Programm bietet ein vielfältiges Angebot von Kunst, Kultur, Wirtschaft, Landwirtschaft und selbstverständlich auch Kulinarik. Zahlreiche Aussteller bieten ihre Produkte wie Spargel, Erdbeeren, Backwaren, Marchfelder Bier oder regionale Fleischspezialitäten an.

20 Marktsände haben die Möglichkeit ihre Produkte zu präsentieren. Der Besuch des Marchfelderdorfes ist kostenfrei. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Volkstanzgruppe Marchfeld, der Marchfelder Bläserkreis und die Marchfelder Philharmonie. Um den Abend ausklingen zulassen, bietet sich das Dämmerschoppen mit Blasmusik aus dem Marchefeld an.

Genusstour durch Marchfelder Betriebe

Am 26. Mai 2018 von 10 bis 17 Uhr, bieten sechs Marchfelder Betriebe einen Einblick hinter die Kulissen. Die Genusstour beinhaltet Workshops und Betriebsführungen. Diese sollen den Besuchern die alltägliche Arbeit und Herstellung der heimischen Produkte näher bringen.

(Red.)