Erfolgsbilanz zu Streunerkatzen in Wien: Deutlicher Rückgang verzeichnet

Diese drei Damen haben sich in den vergangenen Jahren um Wiens streunende Katzen gekümmert - © VIER PFOTEN

Die Betreuung von Streunerkatzen in Wien verläuft offensichtlich vorbildlich: Über 1.000 streunende Samtpfoten wurden im Rahmen des gemeinsamen Projekts der Stadt Wien und der Vier Pfoten in den letzten Jahren kastriert. Am Montag wurde eine Erfolgsbilanz dazu bekannt gegeben.