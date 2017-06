In einer Wohnung in der Kaunitzgasse konnten die Beamten einen reglosen 45-jährigen Mann mit aussetzender Atmung vorfinden. Die Polizisten führten sofort lebensrettende Sofortmaßnahmen durch, indem der Defibrillator angeschlossen und eine Reanimation gestartet wurde. Bereits während der Maßnahmen kam der Mann wieder zu sich und konnte in durch die kurz darauf eintreffende Notärztin stabilisiert werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.