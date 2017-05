Erdbeben in Österreich: Neue App zur Wahrnehmung entwickelt

Eine neue App hilft bei der Erdbeben-Erfassung. - © APA

Für die rasche Meldung von Erdbeben an die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) ist nun eine eigene App für Smartphones entwickelt worden. Sie wurde am Dienstag an der Technischen Universität (TU) Wien präsentiert und steht kostenlos zum Download zur Verfügung.