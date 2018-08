Am Samstag gab es in Norditalien ein Erdbeben der Stärke 4,1.

Am Samstag gab es in Norditalien ein Erdbeben der Stärke 4,1. ©APA (Symbolbild)

Erdbeben der Stärke 4,1 in Norditalien: Auch in Kärnten zu spüren

Am Samstag bebte in Norditalien die Erde. Der Erdstoß ereignete sich mit einer Magnitüde von 4,1 um 5:30 Uhr Früh in Gemona des Friuli in der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien.

Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, ereignete sich der Erdstoß mit einer Magnitude von 4,1 um 5:30 Uhr. Das Beben konnte im Kärntner Bezirk Hermagor leicht verspürt werden.