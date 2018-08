Entscheidung steht bevor: Kehrt Udo Landbauer in die Politik zurück?

Ob Udo Landbauer nach der NS-Liederbuch-Affäre ein politisches Comeback wagt, soll noch diese Woche geklärt werden. Sollte er in die Politik zurückkehren, wolle er keinen Posten in der Landesregierung annehmen.

Die Entscheidung, ob Udo Landbauer (FPÖ) in die Politik zurückkehrt, soll noch in dieser Woche fallen. Es werde diesbezüglich ein Gespräch mit dem Spitzenkandidaten bei der niederösterreichischen Landtagswahl vom 28. Jänner geben, kündigte Christian Hafenecker, Generalsekretär der Freiheitlichen, am Montag auf APA-Anfrage an.