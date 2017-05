Engländer David Grace gewann Vienna Snooker Open

Der Weltranglisten-44. setzte sich in einem umkämpften Finale gegen seinen Landsmann Nigel Bond 5:2 durch. Der 15-jährige Staatsmeister Florian Nüßle schaffte es bei diesem Pro-Am-Turnier u.a. nach einem Sieg gegen den Schotten Ross Muir als erster Österreicher seit 2013 ins Viertelfinale. Da unterlag der Grazer Grace 1:3.

Look at that picture. Who won? That shows the spirit of the VSO17. OK; one hint: “Amazing Grace” has the stone-trophy! Congrats! pic.twitter.com/xcYR2uv5MM

— Vienna Snooker Open (@ViennaSnooker) 7. Mai 2017