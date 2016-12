Engel brachten Weihnachtsstimmung in den Wiener Westbahnhof

“Wir laden Sie am 24. Dezember 2016 gemeinsam mit Ihren Kindern zu einer kleinen Entdeckungsreise durch das weihnachtliche Wien ein!” heißt es von Seiten der WKO zu der Aktion, für die Engel am Samstag am Wiener Westbahnhgof warben.

Die Wiener Busunternehmen und die Austria Guides bieten kostenlose, begleitete Touren (Dauer ca. 1,5 Stunden) am 24. Dezember für Familien an. Die Fahrt beginnt in modern ausgestatteten Reisebussen beim Burgtheater und führt nach einem Besuch im Wiener Prater zur BahnhofCity Wien West, wo die Fahrt auch endet – und das Christkind wartet …

Warten auf das Christkind mit Kindern – mehr Tipps für Wien!